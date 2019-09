Volksbank Dreieich: Günstige Kfz-Versicherung dank R+V

Langen (ots) - Die Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de)ermöglicht ihren Kunden den Zugang zur neuen Option "Zusatzfahrer"(www.vobadreieich.de/zusatzfahrer), einer Ergänzung der R+VKfz-Versicherung. Versicherungsnehmer (www.ruv.de/home/) trageneinfach die Namen von bis zu drei weiteren Fahrern in ihren Vertragein. Die "Zusatzfahrer" können anschließend alle Pkw fahren, die beiR+V und KRAVAG und Condor auf andere Personen versichert sind. DieKosten für den ergänzten Vertrag ändern sich nicht. Für jedenZusatzfahrer kommen lediglich 289 Euro im Jahr dazu.Volksbank Dreieich lobt günstige Kfz-Versicherung"Es ist die Lösung, die man sich wünscht: Fahrpraxis im Auto derOma oder der Tante sammeln und anschließend günstig das eigene Autoversichern", fasst Markus Ferk von der Volksbank Dreieich eG(www.vobadreieich.de) zusammen. Die Bank berät Versicherungsnehmerund -interessenten als genossenschaftlicher Partner der R+V.R+V Versicherung setzt sich bereits seit langem dafür ein, dieVersicherungslast für junge Fahrer zu minimieren. Wer bereits mit 17Jahren begleitet am Steuer saß, ist und war bei der R+V ohneMehrbeitrag mitversichert. Mit der neuen Option "Zusatzfahrer" kannder Jung-Fahrer jetzt anschließend Fahrpraxis ohne teureVersicherungskosten sammeln. Der Clou: Sobald die "Zusatzfahrer" ihreigenes Auto versichern, gewährt die R+V Versicherung dieSondereinstufung in die Schadensfreiheitsklasse V. Damit sinkt dieLast der Versicherungskosten für Eltern und junge Fahrer auf einMinimum. Weitere Informationen erhalten Interessenten unterwww.vobadreieich.de/zusatzfahrer.Die Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) ist eine deutscheGenossenschaftsbank. Die Universalbank mit Filialstruktur verfügtüber 13 Filialen und fünf SB-Filialen sowie vier weitere Standorte inEinkaufszentren. Angetrieben von dem Wunsch stets bestmöglichenService zu bieten, baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus,etwa durch die digital-persönliche Filiale "Volksbank zu Hause".Daneben setzt sie sich aktiv für die Region ein, zum Beispiel überdie Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:Volksbank Dreieich eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich, 0610395-3000, kontakt@vobadreieich.de, www.vobadreieich.deOriginal-Content von: Volksbank Dreieich eG, übermittelt durch news aktuell