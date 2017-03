Mainz (ots) -Friedrich Ani erhielt für seinen Roman "Der namenlose Tag" imvergangenen Jahr den Deutschen Krimi Preis. Für das ZDF wird derBestseller nun bis Ende März 2017 unter der Regie vonOscarpreisträger Volker Schlöndorff in Berlin und Erfurt verfilmt.Schlöndorff zeichnet auch für das Drehbuch verantwortlich. Die Figurdes pensionierten Hauptkommissars Jakob Franck verkörpert ThomasThieme. An seiner Seite spielen Devid Striesow, Ursina Lardi,Christian Kuchenbuch, Jochanah Mahnke, Tina Engel, Jan Messutat undandere.Jakob Franck (Thomas Thieme), ehemaliger Kriminalhauptkommissar imMorddezernat, ist seit kurzem in Ruhestand, als er mit einem altenFall konfrontiert wird: Ein verzweifelter Mann (Devid Striesow), dernicht an den Selbstmord seiner 17-jährigen Tochter glauben will,sucht ihn auf. Franck erinnert sich: Vor vielen Jahren hatte er als"Todesbote" der Polizei die Mutter (Ursina Lardi) alleine angetroffenund ihr sieben Stunden schweigend beigestanden. Das war sogar fürihn, der besonders einfühlsam mit Hinterbliebenen umgehen kann, sehrungewöhnlich. Obwohl der Polizeibericht eindeutig von Selbstmord desMädchens durch Erhängen spricht, macht sich Jakob Franck daran, dienäheren Umstände ihres Todes aufzuklären, "einen toten Fall zum Lebenzu erwecken"."Der namenlose Tag" ist eine Produktion der PROVOBIS Film - einemUnternehmen der TELLUX Gruppe - im Auftrag des ZDF. Produzenten sindJens C. Susa und Martin Choroba. Die Redaktion liegt bei Elke Müllerund Wolfgang Witt. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70 - 16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/namenlosPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell