Volker Schilling (Greiff): Utopia

11.03.2022 –

Utopia

In einer perfekten Welt leben Menschen ohne Krieg, in einer freien Gesellschaft, friedlich und zufrieden miteinander. Mit seinem Roman Utopia hat Thomas Morus 1516 das literarische Genre für diese Fiktion geschaffen. In der Utopie herrschen Vernunft und Einsicht und der Wunsch nach einer besseren Welt. Eine Welt, in der ein Ex-Bundeskanzler nach Moskau reist, um dem dortigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung