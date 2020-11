Volker Schilling (Greiff): “Umbruch”

27.11.2020

Welche Themen waren diese Woche am Finanzmarkt relevant?

Ausbruch Einbruch Umbruch Ausbruch

Wussten Sie, dass Gefängnisausbrüche in Deutschland straffrei sind? Die sogenannte „Selbstbefreiung“ entspricht dem natürlichen Freiheitstrieb des Menschen, und dieser habe ein Recht auf Freiheit. Ebenfalls straffrei bleiben Ausbrüche von Aktienindices, jedoch nicht folgenlos. So geschehen diese Woche: Während die Corona-Pandemie in den USA weiter ausbricht und horrende Infektions- und Todeszahlen produziert, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung