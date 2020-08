Volker Schilling (Greiff): „Thrilla in Manila“

21.08.2020 – Welche Themen waren diese Woche am Finanzmarkt relevant?

Thrilla in Manila Rumble in the Jungle Bite Fight Thrilla in Manila

„Ach, was muss man oft von bösen Buben hören oder lesen. Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Jan und Markus hießen. Ja, zur Übeltätigkeit. Ja, dazu ist man bereit.“ Man denkt bei Jan Marsalek, dem per internationalem Haftbefehl gesuchten Ex-Wirecard-Vorstand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung