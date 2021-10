Volker Schilling (Greiff): Der (Roh-)Stoff, aus dem die Träume sind

15.10.2021

Der (Roh-)Stoff, aus dem die Träume sind

„Die Welt-Energiekrise“ titelte das Handelsblatt am Wochenende und macht damit mal wieder eines klar: Mit Angst macht man am besten Schlagzeilen. Ob Öl, Gas oder Kohle, die Preise gehen durch die Decke. Und wie es läuft, ist es verkehrt. Fallen die Preise der Rohstoffe zu stark, so hat man Angst vor einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung