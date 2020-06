Volker Schilling (Greiff): „Prozess und Prozedere“

12.06.2020 – Welche Themen waren diese Woche am Finanzmarkt relevant?



In Kafkas Buch trifft es den Bankangestellten Josef K., der in die Mühlen der Justiz gerät, ohne zu verstehen, wie ihm geschieht. Nicht einmal den Grund der Anklage erfährt er bis zu seiner Hinrichtung. In der Finanzwirtschaft läuft es gerade ähnlich, hier ist es der Notenbankangestellte Jerome P., der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



