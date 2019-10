Volker Schilling (Greiff): Greiffbar – Unvergleichliche Weisheit

11.10.2019 -Welche Themen waren diese Woche am Finanzmarkt relevant?

Unvergleichliche Weisheit Unversöhnlicher Streit Unverschämter Abgang Unvergleichliche Weisheit

Immer wenn man denkt, dass US-Präsident Trump eigentlich gar nichts mehr machen kann, was einen noch überrascht, zaubert er neue Kapriolen aus seinem Twitter-Account. Und damit es auch wirklich jeder weiß, so lobte er in einem seiner jüngsten Tweets diese Woche seine „unvergleichliche Weisheit“. Ob narzisstische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung