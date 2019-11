Volker Schilling (Greiff): Greiffbar – Strafe muss sein

15.11.2019 -Welche Themen waren diese Woche am Finanzmarkt relevant?

Strafe muss sein Öffentliche Abstrafung Sträflich naiv Strafe muss sein

Es scheint, als leben wir in einer Welt der erzieherischen Maßnahmen. Wer Geld sicher parken will, zahlt Strafzinsen –pardon – Parkgebühren. Wer zu viel verdient, zahlt ab 2021 Strafsteuern – pardon – Solidaritätszuschlag. Wer in Aktien anlegt, zahlt demnächst Schmiergeld – pardon – Finanztransaktionssteuern. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung