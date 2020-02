Volker Schilling (Greiff): Greiffbar – AKK

14.02.2020 – Welche Themen waren diese Woche am Finanzmarkt relevant?

AKK ATH FFF AKK

“Politische Börsen haben kurze Beine”, so lautet eine der bekannten Börsenregeln. Mit anderen Worten: Politische Ereignisse spiegeln sich, wenn überhaupt, nur kurz an der Börse wider. So auch diese Woche der Paukenschlag der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, die kurzerhand ihren Abgang verkündete und damit ihre Partei zur Suche nach neuem Führungspersonal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung