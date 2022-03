Volker Schilling (Greiff): Entrüstung

Weitere Suchergebnisse zu "Nexgen Energy":

04.03.2022

Entrüstung

Die globale Welle der Entrüstung über Russlands Kriegseinsatz in der Ukraine erreichte diese Woche ihren Höhepunkt in der UN-Vollversammlung. Nur vier Staaten stimmten gegen die Resolution zu Russlands Angriffskrieg: Weißrussland, Syrien, Eritrea und Nordkorea. Was für ein Club der menschenverachtenden Despoten. 141 Staaten verurteilen damit Russlands Vorgehen. Ändert sich dadurch etwas? Nein! Der Einzige, der den laufenden Krieg beenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



