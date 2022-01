Volker Schilling (Greiff): Don´t stop the party

14.01.2022

Don´t stop the party

Schon der große Schweizer Philosoph DJ Bobo wusste: „It´s a party song that makes the party going on“. Und so haben die Partypeople an der Börse entschieden: Auch über den Jahreswechsel heißt es „Profit Neujahr“! Und so eroberte nicht nur der DAX zum Start ins neue Börsenjahr die 16.000 Punkte zurück, sondern viele Aktienindizes etablierter Börsen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung