Volker Lipp in den Vorstand des Deutschen Ethikrates gewählt (FOTO)

Berlin (ots) -Der Jurist Volker Lipp ist im Verlauf der heutigen Plenarsitzungin den Vorstand des Deutschen Ethikrates gewählt worden.Lipp ist ordentlicher Universitätsprofessor für BürgerlichesRecht, Zivilprozessrecht, Medizinrecht und Rechtsvergleichung an derGeorg-August-Universität Göttingen und seit 2016 Mitglied desDeutschen Ethikrates. Er folgt auf Andreas Kruse, der sein Amt alsstellvertretender Vorsitzender nach zwei Jahren aktiverVorstandstätigkeit zur Verfügung gestellt hat.Kruse hatte sich aufgrund vermehrter beruflicher Verpflichtungennicht mehr in der Lage gesehen, sein Amt als stellvertretenderVorsitzender in einer auch seinen eigenen Ansprüchen genügenden Artund Weise auszufüllen und die damit verbundene Verantwortungmitzutragen. Er wird dem Deutschen Ethikrat als Mitglied jedochweiterhin erhalten bleiben.Peter Dabrock, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, dankteAndreas Kruse für sein Engagement und begrüßte Volker Lipp imVorstand.Gemäß Ethikratgesetz besteht der Deutsche Ethikrat aus 26Mitgliedern, die der Präsident des Deutschen Bundestages je zurHälfte auf Vorschlag des Deutschen Bundestages und derBundesregierung für die Dauer von vier Jahren beruft. Vorsitz undStellvertretung bestimmt der Deutsche Ethikrat in geheimer Wahlselbst.Weitere Informationen zu Volker Lipp finden Sie unterhttp://www.ethikrat.org/ueber-uns/mitglieder/volker-lipp.Pressekontakt:Ulrike FlorianDeutscher EthikratReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitJägerstraße 22/23D-10117 BerlinTel: +49 30 203 70-246Fax: +49 30 203 70-252E-Mail: florian@ethikrat.orgURL: www.ethikrat.orgOriginal-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuell