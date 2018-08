Volker Hellmann steigt bei news aktuell zum Teamleiter Ausbau & Akquise auf (FOTO)

Hamburg (ots) -Volker Hellmann (40) steigt im Vertrieb der news aktuell GmbH zumTeamleiter Ausbau & Akquise auf. Ab dem 1. August wird er das Teamzusammen mit Susanne Ahrens leiten. Zuvor war Volker Hellmann bei derdpa-Tochter Account Manager im Topkundenteam. Bei news aktuell istder studierte Ernährungswissenschaftler bereits seit 2014, in derdpa-Gruppe bereits seit 2008."Ich kenne Volker Hellmann schon sehr lange, denn wir habenbereits bei Picture-Alliance zusammengearbeitet. Er ist eine guteErgänzung zu Susanne Ahrens und ein absoluter Vertriebsprofi", sagtEdith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Durchseine langjährige Arbeit im Vertrieb bringt er sehr viel Erfahrungund Expertise für seine neue Aufgabe mit. Bei news aktuell war erschon in verschiedenen Vertriebspositionen und kennt das Geschäft undunsere Ziele gut. Er weiß, worauf unsere Kunden Wert legen und wassie von uns als Dienstleister erwarten."Bis 2005 studierte Volker Hellmann an der FSU JenaErnährungswissenschaften. Nach seinem Studium arbeitete er bei derBehördenkurier GmbH, wo er den Aufbau des Neukundengeschäftsbetreute. Im Jahr 2008 wechselte er zur dpa-Tochter Picture-Alliance.Als Sales Manager verantwortete er den deutschlandweiten Bildverkaufin den Bereichen Sport und Fotoauftragsproduktion. 2014 begann erseine Karriere bei news aktuell, wo er als Account Manager für denVertrieb von studio und dann für zimpel mitverantwortlich war.Zuletzt war er Account Manager im Topkundenteam.Über news aktuell:Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatorenerreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zufachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. newsaktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg.Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell