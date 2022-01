VolitionRX Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Volitionrx, ein Unternehmen aus dem Markt "Gesundheitsversorgung", notiert aktuell (Stand 16:13 Uhr) mit 2.85 USD beinahe unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSEAmerican.

Unsere Analysten haben Volitionrx nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Volitionrx als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Volitionrx vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 8,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 198,25 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 2,85 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Volitionrx ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Volitionrx-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 88, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 76,7, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Volitionrx damit 69,79 Prozent unter dem Durchschnitt (26,99 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 26,98 Prozent. Volitionrx liegt aktuell 69,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".