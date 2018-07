Volga Gas: Das sieht interessant aus!

Per 25.07.2018 wird für die Aktie Volga Gas am Heimatmarkt London der Kurs von 54,5 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion".Unsere Analysten haben Volga Gas nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Volga Gas-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 56,24 GBP. Der letzte Schlusskurs (54,5 GBP) weicht somit -3,09 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (52,98 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,87 Prozent), somit erhält die Volga Gas-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Volga Gas-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

