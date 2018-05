Volg erhält mit Philipp Zgraggen nächstes Jahr einen neuen Chef

Winterthur (awp) - Volg regelt die Nachfolge von Konzernchef Ferdinand Hirsig, der nächstes Jahr in Pension geht. Am 1. September 2019 wird der 44-jährige Philipp Zgraggen den Vorsitz der Geschäftsleitung beim Detailhändler übernehmen, teilte Volg am Mittwoch mit.

Bereits ab dem 1. September 2018 wird Zgraggen den Bereich Unternehmensentwicklung leiten, so das Communiqué weiter. Der neue Volg-Chef ist ein Externer: Zgraggen arbeitet ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten