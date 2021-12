Man kann nur davon träumen, dass die Aktienmärkte schnurstracks und ununterbrochen nach oben gehen. Rücksetzer gehören trotz des langfristigen Aufwärtstrends immer dazu.

Wenn etwas unvermeidbar ist, kann man es sich aber auch gleich zunutze machen. Dieses Jahr kann man die Volatilität an der Börse als Weihnachtsgeschenk betrachten.

Obwohl große Aktienindizes wie etwa der S&P 500 sehr nah an ihren Allzeithochs notieren, gibt es bei Einzelaktien einiges an Divergenz und Turbulenzen. Viele dynamische Wachstumsaktien notieren nur halb so hoch wie zu ihren Rekordkursen, einige sogar noch niedriger.

Natürlich werden einige Aktien zurecht abgestraft worden sein, aber einige werden auch noch immer eine großartige Zukunft vor sich haben, die Anleger reich belohnen wird, und das dank eines zurückgegangenen Aktienkurses nun noch stärker. Solange sich am Unternehmen nichts geändert hat, gilt für Anleger beim Aktienkurs: Weniger ist mehr.

So schmerzhaft man die Volatilität der letzten Wochen und Monate vielleicht am eigenen Portfolio zu spüren bekam, damit gehen auch viele Chancen einher. Anders ausgedrückt: In vielen Fällen kann man sich bei gleich hohem Budget nun zwei anstatt einer Aktie unter den Weihnachtsbaum legen.

Schauen wir uns die Top-Artikel von Fool.de der letzten Woche an!



Moderna und BioNTech: Neuste Studienergebnisse verheißen nichts Gutes!





4 Aktien, die Milliardäre derzeit ohne Ende kaufen





MSCI World ETF: Diese Kombination sorgt für den perfekten Vorruhestand!





Diese Aktie von Warren Buffett ist um 75 % gefallen: Zeit zum Kaufen?





2 unbekannte Metaverse-Aktien, die Anlegern ein Vermögen einbringen könnten



Der Artikel Volatilität als Weihnachtsgeschenk ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2021