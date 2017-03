Vok Dams schafft bundesweit 750 neue Arbeitsplätze

Wuppertal (ots) - VOK DAMS ist eine der führenden Agenturen fürEvents und Live-Marketing mit bundesweiten Büros in Berlin,Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart und Wuppertal.Für ein Großprojekt stellt VD Services, eine Tochtergesellschaftder VOK DAMS Gruppe, jetzt 750 Vertriebsmitarbeiter in Festanstellungein mit attraktivem Fixgehalt und zusätzlich einer erfolgsbasiertenVergütung.Der Kunde der Agentur ist ein amerikanischer Konzern, der in dendeutschen Markt eine Tabak-Produktinnovation einführt.Gesucht werden sowohl erfahrene Vertriebsmitarbeiter/innen alsauch Quereinsteiger, die Spaß am Verkaufen haben. Selbstverständlichsind alle Altersklassen (ab 21 Jahre) willkommen.Wichtigste Voraussetzungen sind in erster Linie Sales Skills bzw.Verkaufstalent sowie kommunikative Kompetenzen wie Freundlichkeit,Überzeugungs- und Begeisterungsfähigkeit. Darüber hinaus sollte manSpaß an einer eigenständigen und flexiblen Arbeitsgestaltung haben.Bewerben können sich Interessierte unter www.missionamazing.deAktuelle Informationen zu VOK DAMS unter: www.vokdams.dePressekontakt:Wolfgang AltenstrasserUnternehmenskommunikationt: +49 202 38 907-202waltenstrasser@vokdams.deOriginal-Content von: VOK DAMS Events GmbH, übermittelt durch news aktuell