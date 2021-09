Voith unter den Top 3 im Bereich Nachhaltigkeit nach ISS ESG

Heidenheim (ots) - Voith wurde von der unabhängigen Ratingagentur ISS ESG erstmals mit der Bewertung B- ausgezeichnet und gehört gemeinsam mit der SKF Group und Johnson Controls zu den drei besten Unternehmen innerhalb der Branche Anlagen- und Maschinenbau weltweit. Damit konnte die Bewertung erstmals seit 2016 von C+ auf B- verbessert werden.Die Ratingagentur ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsperformance von Voith im Vergleich mit 167 weiteren Anlagen- und Maschinenbauern. "Das Ratingergebnis ist eine Bestätigung unserer Leistung im Bereich Nachhaltigkeit und das Ergebnis der hervorragenden Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Und es ist ein Beleg für den Führungsanspruch von Voith im Bereich Nachhaltigkeit in unseren Branchen" sagt Markus Schönberger, Leiter des Bereichs Corporate Sustainability der Voith Group.Auch für Banken hat es zunehmende Bedeutung, wenn es um die Bedingungen für Kreditvergaben geht. "Dieses Ergebnis ermöglicht es uns, unsere Finanzierungskosten weiter zu senken, da nachhaltige Unternehmen zunehmend auch an den Finanzmärkten gesucht sind" erklärt Michael Hannig, Senior Vice President Corporate Finance und Group Treasurer der Voith Group.Voith hat sich im Vergleich zum Vorjahr bei insgesamt 20 Indikatoren verbessert, darunter Produktdesign und -entwicklung, Diversity & Inclusion sowie bei den Zielen und Aktionsplänen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Bei 53 Indikatoren blieb die Bewertung im Vergleich zum Vorjahr unverändert, bei fünf Indikatoren wurde Voith schlechter als im Vorjahr bewertet.Als Basis für die externe Evaluierung durch ISS ESG dient hauptsächlich der Voith Nachhaltigkeitsbericht, der seit 2011 jährlich erscheint und den messbaren Mehrwert für Unternehmen, Gesellschaft und Umwelt transparent macht. Des Weiteren werden Informationen von externen Quellen wie Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Medien und wissenschaftlichen Einrichtungen berücksichtigt.Über die Voith GroupDie Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit mehr als 20.000 Mitarbeitern, 4,2 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.Pressekontakt:Kristine AdamsVice President Global Corporate CommunicationsVoith GmbH & Co. KGaATel. +49 7321 37-2228Kristine.Adams@voith.comOriginal-Content von: Voith Group, übermittelt durch news aktuell