Voith schließt Übernahme aller Anteile an Voith Hydro vom bisherigen Joint-Venture-Partner Siemens Energy erfolgreich ab

Heidenheim / Deutschland (ots) -- Übernahme der gesamten Anteile an Voith Hydro abgeschlossen- Zukauf als weiterer wichtiger Schritt des konsequenten Ausbaus des Kerngeschäfts im Bereich nachhaltiger TechnologienNach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen hat Voith am 1. März 2022 die Übernahme aller Anteile an Voith Hydro vom bisherigen Joint-Venture-Partner Siemens Energy erfolgreich abgeschlossen. Der Technologiekonzern und sein langjähriger Partner Siemens Energy hatten sich am 21. Oktober 2021 auf eine Übernahme der verbleibenden Anteile in Höhe von 35 Prozent an der früheren Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co. KG verständigt. Mit Abschluss dieser Transaktion ist die Voith Group alleiniger Anteilseigner des bislang als Joint-Venture geführten Konzernbereichs Voith Hydro. Zu den finanziellen Details der Transaktion wurde von beiden Parteien Stillschweigen vereinbart."Wir freuen uns sehr, dass wir die Akquisition wie geplant abschließen konnten. Mit diesem Schritt setzen wir unsere Strategie der Stärkung des Kerngeschäfts im Bereich nachhaltiger Technologien konsequent fort", so Dr. Toralf Haag, CEO der Voith Group. "Als Komplettanbieter von Wasserkrafttechnologie können wir das Potenzial der Wasserkraft im Mix der erneuerbaren Energien optimal ausschöpfen. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende und Dekarbonisierung der Industrie."Im Jahr 2000 hatten Voith und Siemens Energy die Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co. KG als Gemeinschaftsunternehmen gegründet, um darin die Turbinen-Expertise von Voith mit der Generatoren-Kompetenz von Siemens zu bündeln. Heute verfügt Voith selbst über umfassendes Knowhow als Komplettanbieter, so dass die ursprüngliche Struktur als Gemeinschaftsunternehmen für das operative Geschäft keine Relevanz mehr hat.Über die Voith GroupDie Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit rund 20.000 Mitarbeitern, 4,3 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.Pressekontakt:Kristine AdamsVice President Global Corporate CommunicationTel. +49 7321 37-2228kristine.adams@voith.comOriginal-Content von: Voith Group, übermittelt durch news aktuell