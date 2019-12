Voith ab 2022 weltweit CO2-neutral

Stuttgart/Heidenheim (ots) - Ab 2022 werden alle Voith-Standorte weltweit keinenCO2-Fußabdruck mehr hinterlassen. Der Voith-Konzern leistet so einen wichtigenBeitrag zum Klimaschutz."Als global agierender Technologiekonzern sehen wir es als unsereunternehmerische Verantwortung, an allen Standorten weltweit effizient mitRessourcen und Energie umzugehen. Indem wir ökonomische Prinzipien mitökologischem Handeln verbinden, leisten wir nicht nur einen Beitrag zumKlimaschutz, sondern schaffen zugleich einen messbaren Mehrwert für unserUnternehmen", erklärt Dr. Toralf Haag, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführungdes Voith-Konzerns.Um die CO2-Neutralität schnell umzusetzen, wird Voith kurzfristig den Bezug vonStrom CO2-neutral stellen und unvermeidbare CO2-Emissionen mitKompensationsmaßnahmen ausgleichen. Aktuell bezieht Voith schon ein Drittel desStrombedarfs aus erneuerbaren Ressourcen (Geschäftsjahr 2017/18: 35,4 %). DasUnternehmen wird den Anteil an regenerativen Energien sukzessive erhöhen, sowohlin der Eigenerzeugung als auch im Zukauf. Darüber hinaus wird Voith jährlichfünf Millionen Euro in die Energieeffizienz einschließlich Eigenerzeugung seinerStandorte investieren.Energieeffizienz langfristig steigernEin zentraler Hebel zur CO2-Neutralität ist die Energieeffizienz. Voith setztdiesbezüglich auf ein konsequentes Umweltmanagement. Das Voith- interneEcological Business Management trägt zur Verbesserung der Energie- undRessourceneffizienz an allen Standorten bei. Seit 2011/12 konnten bereits 28Prozent der verbrauchten Energie, 27 Prozent der Abfallmenge und 44 Prozent desFrischwassers eingespart werden (Geschäftsjahr 18/19). In den kommenden Jahrenwill Voith 50 Mio. Euro gezielt investieren und so die Energieeffizienz dereigenen Anlagen und Gebäude langfristig verbessern.Voith bereits jetzt führend im Bereich NachhaltigkeitLaut der Rating Agentur oekom research AG gehörte Voith 2017 hinsichtlich derNachhaltigkeitsaktivitäten mit Prime Status zu den führenden 20 Prozent der 172untersuchten Unternehmen im Maschinen und Anlagenbau weltweit. Im Rating vonEcoVadis erreichte Voith 2018 den Gold Status und zählt damit zu den besten fünfProzent von rund 60.000 bewerteten Unternehmen in der Welt.Umweltschutz auch wirtschaftlich sinnvollDie Dekarbonisierung leistet nicht nur einen positiven Beitrag für Mensch undUmwelt, sondern bringt Voith einen nachhaltigen, wirtschaftlichen Nutzen. FürVoith bilden die Digitalisierung der Industrie und der Klimaschutz strategischeSchwerpunkte. Der Klimawandel und die Digitalisierung sind für den Maschinenbauriesige Herausforderung, die gleichzeitig immense Chancen bieten. Voith stelltdas eigene Produktportfolio langfristig auf eine Dekarbonsierung der Industrieein und reduziert gleichzeitig den eigenen CO2-Fußabdruck."Mit unserem Verständnis von Nachhaltigkeit greifen wir die Tradition desFamilienunternehmens Voith auf: die Verpflichtung zu ökologisch sauberem, fairemund langfristig erfolgreichem Wirtschaften. Das ist nicht nur gut für Umwelt undGesellschaft, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll", so Voith-CEO Haag.Das Kerngeschäft des Technologiekonzerns adressiert bereits heute die globalenMegatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft: bei derWeiterentwicklung der Wasserkraft, bei ressourcenschonender Papierherstellungoder der Elektrifizierung der Mobilität. Ziel ist es, dasNachhaltigkeits-Portfolio weiter auszubauen und Mitgestalter einerdekarbonisierten Industrie im digitalen Zeitalter zu werden.Über die Voith GroupDie Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinembreiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalenAnwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Öl & Gas, Papier,Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit mehrals 19.000 Mitarbeitern, 4,3 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.Pressekontakt:Lars A. RosumekSenior Vice PresidentGroup CommunicationsVoith GmbH & Co. KGaATel. +49 7321 37-3879Lars.Rosumek@voith.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50723/4463895OTS: Voith GroupOriginal-Content von: Voith Group, übermittelt durch news aktuell