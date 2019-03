Voipfuture wurde von Vodafone Carrier Services ausgewählt, um globalen Sprachverkehr von höchster Qualität sicherzustellen

Finanztrends Video zu



Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Voipfuture Qrystal (https://www.voipfuture.com/voipfuture-qrystal/)ausgewählt, um die Leistung des Sprachdienstes zu analysieren undzu reporten- Hohe Skalierbarkeit und Medienqualitätsanalyse sind zentraleAnforderungen für die Unterstützung des weltweit größtenSprachcarriersVodafone Carrier Services (VCS) hat Voipfuture Qrystal ausgewählt,um die Qualität der Sprachdienste seiner einzigartigen IP-basierten,globalen End-to-End-Sprachplattform zu überwachen, die über 5Milliarden mobile Endgeräte erreicht. Die Qrystal-Lösung bieteterweiterte Sprachqualitätsanalysen, Berichts- undFehlerbehebungsfunktionen unter Verwendung von Signalisierungs- undMedienmetriken.Clive Goodwin, Head of International Voice Services bei Vodafone,sagte: "Wir haben unsere Intelligent Routing-Plattform so konzipiert,dass sie High Definition-Sprachdienste (HD-Sprachdienste) in einerVielzahl von Ländern weltweit anbietet. Ensuring a high qualityexperience for consumers and carrier partners is paramount, andVoipfuture tools provide us with the rich data and insight to helpdeliver this for our customers."Voipfutures CEO, Jan Bastian, fügte hinzu: "Die Herausforderungbesteht darin, Daten von Milliarden von Minuten auf der ganzen Weltzu analysieren und in verwertbare Informationen umzusetzen. Das Zielist es, einen großartigen VCS-Dienst aufrechtzuerhalten - ich freuemich, dass Qrystal dabei eine so wichtige Rolle spielt."Dr. Michael Wallbaum, Voipfuture's Product Marketing Director,sagte: "Im heutigen wettbewerbsintensiven IPX-Carrier-Markt ist esfür den Servicebetrieb unerlässlich, immer einen Schritt voraus zusein. Qrystal liefert alle notwendigen Informationen für eineffektives Servicemanagement."Qrystal ist ein passives Überwachungssystem, das den SIP- undRTP-Verkehr in Echtzeit analysiert. Die patentierte Technologie vonVoipfuture verwendet feste Slicing-Zeiten, um Qualitätsdaten fürfeste fünf Sekundeneinheiten(https://www.voipfuture.com/about/#5secondslices) zu liefern.Qualitätsdaten werden auf verschiedenen Ebenen zusammengefasst undliefern genaue Informationen zur Bewertung der allgemeinenVerkehrsqualität sowie einzelner Anrufe. Dienstanbieter können mitnur wenigen Klicks den Fokus von der Trunk-Qualität über dieCarrier-Qualität über die Zielqualität auf die Qualität ändern.Voipfuture ist ein Anbieter von Premium-Sprachqualitätsanalysen,der Werkzeuge zur Bewertung, Aggregation, Analyse und Visualisierungvon Sprachqualitätsinformationen bereitstellt. Voipfuture-Produktebieten Kommunikationsdienstleistern, VoLTE-Carriern, Großhändlern undUnternehmen eine präzise Sicht auf Medien und Kontrolle.Mehr über Voipfuture (https://www.voipfuture.com/)Mehr über Voipfuture Qrystal(https://www.voipfuture.com/voipfuture-qrystal/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/830586/Voipfuture_Logo.jpgKontaktVoipfutureCarsten Niepmann+4940 688900125cniepmann@voipfuture.comOriginal-Content von: VoIPFuture Ltd., übermittelt durch news aktuell