Voice over IP: Jedes dritte Unternehmen lässt sich mit dem Abschied vom Festnetz noch Zeit (FOTO)

München (ots) -Die Umstellung auf Internet-Telefonie (Voice over IP) ist invollem Gange, doch jedes dritte Unternehmen in Deutschland hat dasThema bisher nicht in Angriff genommen. Das ergab eine aktuelleBefragung von 100 Geschäftsführern in kleinen und mittelgroßenFirmen, die im Frühjahr 2017 im Auftrag von Gigaset durchgeführtwurde.Bis 2018 wird die Deutsche Telekom ihr leitungsgebundenes Netzabschalten, andere Anbieter werden folgen. Die gesamtenTelekommunikationsdienste laufen dann nur noch über das Internet.Dass der Wechsel auf Internet-Telefonie bevorsteht, ist zwar fastallen Entscheidern (90 Prozent) in Unternehmen bekannt - dennoch hatdas Thema bisher nur für knapp drei von zehn Unternehmen (28 Prozent)eine hohe Priorität.16 Prozent hat laut Studie mit den Planungen für den Wechsel nochnicht begonnen, 18 Prozent sind gerade erst in die Konzeptioneingestiegen. Jedes fünfte Unternehmen (19 Prozent) ist aber auchschon soweit, in einigen Monaten die Umstellung vornehmen zu können.Neun Prozent der Firmen hatten bereits nach der Telekom-Ankündigung,das ISDN-Netz 2018 abzuschalten, ihre Telekommunikationstechnik aufVoice over IP (VoIP) umgerüstet.Größere Unternehmen sind früher dranVorreiter sind in der Industrie und im Produzierenden Gewerbe zufinden: In diesen Branchen spielt das Thema für jede vierte Firmaeine zentrale Rolle (25 Prozent). Im Dienstleistungssektor und imHandel sind es mit 14 Prozent, beziehungsweise elf Prozent, deutlichweniger Firmen, die sich Gedanken über den Einsatz von VoIP machen.Zudem sind laut Studie größere Unternehmen mit komplexerTelekommunikationstechnik mit bis zu 100 Nebenstellenfortschrittlicher als kleine Firmen mit weniger als 50 Beschäftigten:40 Prozent haben bereits auf VoIP umgestellt und sind daher derBefragung zufolge vom Wegfall des Festnetzes nicht betroffen. Bei denkleineren Unternehmen sind es dagegen erst 18 Prozent, die bereitsInternet-Telefonie nutzen.Gesamte Kommunikationstechnik kommt auf den PrüfstandGerade die kleinen Unternehmen sollten die Umstellung auf VoIPnicht mehr so lange aufschieben, rät Raphael Dörr, Head of CorporateCommunications & Investor Relations bei Gigaset : "Denn alleTelefonanlagen, Fax etc. müssen auf ihre Internetfähigkeit geprüftwerden. Außerdem kann es sinnvoll sein, im Zuge der Umrüstung diegesamte Telekommunikationstechnik im Unternehmen auf den aktuellstenStand zu bringen."Über die StudieFür die Studie "All-IP-Lösungen in Unternehmen" wurden 100 Fach-und Führungskräfte in deut-schen Unternehmen mit 10 bis 249Mitarbeitern zum Stand der Umstellung von Telefonie auf All-IPbefragt. Die Befragung wurde im Frühjahr 2017 von der KrämerMarktforschung GmbH im Auftrag von Gigaset durchgeführt.Die Gigaset AG, München, ist ein international agierendesUnternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. DieGesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen. Weltweitrangiert der Premiumanbieter mit etwa 1.000 Mitarbeitern undVertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern ebenfalls an führenderStelle. Unter der Bezeichnung Gigaset pro entwickelt und vertreibtdas Unternehmen weiterhin innovative Geschäftstelefonie-Lösungen fürkleine und mittelständische Unternehmen. Im Bereich Smart Home werdenunter Gigaset elements Cloud-basierte Sicherheitslösungen entwickeltund vertrieben. Die Gesellschaft ist auch im Bereich Mobile Devicesmit Fokus auf Smartphones aktiv.Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiertund unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. DieAktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS(ISIN: DE0005156004) gehandelt.Folgen Sie uns auf: Facebook | Twitter | YouTube | Instagram |Blog | Xing | LinkedInBesuchen Sie unsere Homepage: http://www.gigaset.com