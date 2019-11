Voice Summit 2019 lädt ein: Fachkonferenz & Ausstellung rund um Voice AI zum ersten Mal in der STATION Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Am 12. Dezember vereint der Voice Summit erstmals über 1000 ExpertInnen undUnternehmen aus den Bereichen Spracherkennung, Voice Interaction Design undVoice AI Assistenten in der STATION Berlin. Die Fachkonferenz ergänzt damit den6. Internationalen Chatbot Summit, der vom 10. bis 13. Dezember zum dritten Malin Berlin als eine der weltweit führenden Veranstaltungsreihen zu Themen derConversational AI stattfindet. Ziel ist es, weltweit einflussreiche Unternehmen,Technologiepartner und schnellwachsende Start-ups im Bereich Voice AI zuvernetzen und somit den digitalen Wandel zu beschleunigen.Voice AI revolutioniert den KundenserviceVoice AI wird das tägliche Leben von Milliarden von Menschen verbessern, indemes ihnen ermöglicht, barrierefrei und zeitsparend per Sprache - demnatürlichsten Kommunikationsmittel der Menschen - mit der Technologie zukommunizieren. Um technologische Innovationen in der Voice AI voranzutreiben,müssen ExpertInnen und Unternehmen bei der Weiterentwicklung der natürlichenSprachtechnologien und der Sprachunterstützung zusammenarbeiten. Yoav Barel,Tech Entrepreneur aus Tel Aviv und Gründer des Chatbot Summit, hat den VoiceSummit ins Leben gerufen, um die Community näher zusammenzubringen und es allenAkteuren dieser aufstrebenden Branche zu ermöglichen, sich auszutauschen undvoneinander zu lernen. Der Voice Summit versammelt globale ExpertInnen führenderMarken wie Google, Mercedes-Benz, RBS, BBVA, Vodafone, AudioCodes, Nuance,LogMeIn, Adobe und andere.Themenwoche rund um Conversational AI: Doppelveranstaltung und WorkshopsDer Voice Summit findet im Rahmen der Conversational AI Week Berlin statt.Hauptveranstaltung bleibt der 6. internationale Chatbot Summit in der STATIONBerlin, der einflussreiche Unternehmen, Technologiepartner und Start-ups aus demBereich Chat & Voice weltweit zusammenbringt. Die Themenwoche wird abgerundetdurch zwei Workshoptage zum Thema Conversational AI am Dienstag, den 10.Dezember, und Freitag, den 13. Dezember.Mehrere Networking-Events ergänzen die Themenwoche: Von 'Bots Insiders' bis'Bots over Beer' und die abschließende After-Party 'Dances with Bots' - alldiese Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, führende Fachleute für dieWeiterentwicklungen von Voice AI im Kundenservice zu treffen.Start-ups aus dem Bereich Voice AI sind eingeladen, an der Start-up-Competitionteilzunehmen, die am 11. Dezember stattfinden wird.Bislang fanden fünf erfolgreiche internationale Konferenzen in Berlin und in TelAviv statt. Die viertägige Veranstaltung wird in diesem Jahr voraussichtlichmehr als 1500 Teilnehmende, mehr als 30 Ausstellende und eine Vielzahl anStart-ups und Unternehmen anziehen.Über Voice Summit:Der Voice Summit vernetzt ExpertInnen und Unternehmen aus den BereichenSpracherkennung, Voice Interaction Design und Voice AI Assistenten. Zum erstenMal findet der Voice Summit 2019 in Verbindung mit dem Chatbot Summit, eine derführenden Veranstaltungsreihe rund um Themen der Conversational AI, in Berlinstatt. Als Erweiterung ist der Voice Summit von Yoav Barel, einem israelischenTech-Unternehmer mit leitenden Zwischenpositionen bei Sun Microsystems, Oracleund LivePerson, ins Leben gerufen worden. Zum Voice Summit finden sich globaleExpertinnen und Experten führender Marken zusammen wie u. a. Google,Mercedes-Benz, AudioCodes, Nuance DRIVE Lab und Adobe.Pressekontakt:PIABO PR GmbHAnika Kölpinchatbotsummit@piabo.netOriginal-Content von: Chatbot Summit, übermittelt durch news aktuell