Voice, Podcast & Co. - VZB-Kaminabend zeigt erfolgreiche Wege im Audio-Marketing auf

München (ots) - Von Sprachsteuerung bis Podcasts: Voice ist einer der großenKommunikationstrends schlechthin. Wie können Verlage und Medienhäuser von demBoom der Audio-Anwendungen und Podcasts profitieren und erfolgreich einsetzen?Welche Strategien gibt es und welche Fehler sollten vermieden werden? Antwortenauf diese hochaktuellen Fragen gab es auf dem exklusiven Kaminabend desVerbandes der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB), der am 30. Januar 2020 unterdem Motto "Voice, Podcasts & Co. - erfolgreiche Wege im Audio-Marketing"stattfand."Eine rasant wachsende Anzahl von Menschen nutzt Sprachassistenten undAudio-Anwendungen. Wir haben heute drei hochkompetente Referenten eingeladen,die uns aus verschiedenen Blickwinkeln wertvolle Einblicke und Inspirationenüber die Einsatzmöglichkeiten von Audio-Anwendungen geben und uns auch über dieDos and Don'ts informieren." Mit diesen Worten begrüßte Waltraut von Mengden,Erste Vorsitzende des VZB, die zahlreichen Gäste des Kaminabends, zu dem siegemeinsam mit Geschäftsführerin Anina Veigel geladen hatte. Die Veranstaltungfand in den exklusiven Räumen des Bankhauses DONNER & REUSCHEL in München statt,wo Thomas Nerlinger, Bereichsleiter Private Banking, die Gäste herzlichbegrüßte. "Die Kaminabende des VZB sind bei den Gästen sehr begehrt und zeichnensich durch innovative und zukunftsgerichtete Themen sowie hochkompetente Speakeraus", so der Manager.Zum Auftakt sprach Mirijam Trunk, die als Geschäftsführerin der Bertelsmannaudio alliance zentral alle Audio-Angebote des Konzerns produziert. Siebeschrieb eindrücklich die Entwicklung des Audio-on-Demand-Bereichs am Beispielvon Podcasts. Allein in Deutschland nutzten vergangenes Jahr ein Drittel derMenschen Podcasts, der durchschnittliche deutsche Podcast-Nutzer höre dabei fünfPodcasts in der Woche. "Der Blick in die USA zeigt die Richtung, in die sichauch der deutsche Markt bewegt: Wir stehen in etwa da, wo der US-Markt vor vierJahren war. Dort sind Podcasts heute ein Massenmedium", so Trunk.Audio-on-Demand werde mehr und mehr zum Standard und bringe den Verlagen vieleVorteile und Synergiemöglichkeiten. Schließlich könnten vorhandene Inhalte neuaufbereitet und über einen zusätzlichen Kanal distribuiert werden. Davonprofitierten wiederum die Bekanntheit der Marke wie auch die Reichweite. "DieAufgabe für die Publisher besteht nun darin, einen Kreislauf zu schaffen, überden sich die Marke selber befruchten kann", so Trunk.Über den "Game Changer Voice" sprach im Anschluss Sven Rühlicke, CEO und Gründerder auf Voice- und Audio-Anwendungen spezialisierten Fullservice-AgenturWakeWord. Laut Umfragen verfügten bereits heute 22 Prozent der deutschenHaushalte über einen Smart Speaker, bis in drei Jahren werden 50 Prozentprognostiziert. "Angesichts der Verbreitung von Alexa, Google-Assistant und Co.auf über zwei Milliarden Endgeräten wie Smartphones, TV und im Auto hat bereitsheute jeder Haushalt einen Zugang zu Sprachassistenzsystemen", sagte Rühlicke.Jeder, der Content besitze, sei also prädestiniert dafür, Audio-Anwendungeneinzusetzen. Die Programmierung einer Voice-App sei allerdings nur die Spitzedes Eisberges. Entscheidend seien neben relevanten Inhalten eine ganzheitlicheStrategie, die auch die Themen Search-Optimierung, Customer Journey Integration,Audio Content und Implementierung umfasst. Sein Tipp: Anfangen und Erfahrungensammeln: "Wer jetzt nicht aktiv wird, wird bei Suchanfragen via Sprache - undwir reden hier von 50 Prozent Anteil in absehbarer Zeit - nicht mehrstattfinden. Bei Voice-Search gibt es nur einen Gewinner!""Das Zeitalter von Voice und Audio hat gerade erst begonnen", zeigte sich auchAlexander Wunschel, Podcaster der ersten Stunde, Geschäftsführer nextperts undPräsident des "Marketing Club München", überzeugt. Er lieferte in seinem Vortragwertvolle Hinweise, wie die Podcasts gestaltet sein sollten, um beim HörerAufmerksamkeit zu erregen. Wichtig seien neben Inhalt auch die Stimme und derenKlang, die Erzähltechnik, Soundeffekte wie auch die richtigen Formate. "DieFaszination Hören hat viele Facetten, damit sollte man sich auseinandersetzen,denn in Audio stecken viel Kraft und Spielmöglichkeiten", sagt Wunschel. Weiterseien die Möglichkeiten zur Vermarktung noch nicht ausgeschöpft. So werden dieUmsätze mit Podcastwerbung im Jahr 2019 auf ca. 700 Millionen Dollar geschätzt,mit starken Wachstumssignalen für die kommenden Jahre. Wachstumspotentiale lägenaußerdem in Themen wie Podcast SEO, Audiografie, Transkription, CorporatePublishing und Augmented Audio. Das Fazit von Wunschel: "Jeder hat eineGeschichte zu erzählen. Jetzt haben wir auch die entsprechende Technik.""Wir haben heute viele inspirierende und interessante Einblicke über dasZukunftsfeld Voice bekommen und darüber, wie Verlage Audio-Anwendungenerfolgreich einsetzen können. Wir danken unseren hochkarätigen Referenten undunseren zahlreich erschienenen Gästen für den gelungenen und erfolgreichenAuftakt unserer VZB-Kaminabende 2020. Vielen Dank auch an das Bankhaus DONNER &REUSCHEL für das exklusive Ambiente, das sonst nur den Bankkunden vorbehaltenist", so VZB-Geschäftsführerin Anina Veigel.Waltraut von Mengden fasste abschließend zusammen: "Der heutige Kaminabend hatsich einmal mehr als großartige Plattform zum Wissenstransfer erwiesen. Die hoheResonanz unserer Gäste zeigt, wie groß der Informationsbedarf zu diesem Themaist und unsere Experten haben anhand zahlreicher Best Cases dargestellt, welchegroßartigen Chancen die Zukunft für die Verlage bereithält. Es gilt heute mehrdenn je, neue Entwicklungen zu beobachten und die vielen Chancen, die dieZukunft bereithält, zu erkennen und gemeinsam zu realisieren."Über den VZB:Der Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB) ist eine tragende Säule desVerbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) in Berlin. Er vertritt dieInteressen von 94 bayerischen Zeitschriftenunternehmen (u.a. Hubert Burda Media,Condé Nast Verlag, Vogel Communications Group, Wort und Bild Verlag). 