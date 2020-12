Voice Life lädt mit Verge Currency (XVG) und VergePAY die Zukunft

Huntington Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Blockchain-System und Anwendungsplattform der nächsten GenerationVoice Life und Verge Currency haben eine strategische Allianz angekündigt, zu der die beiden hochspezialisierten Technologien kombiniert werden, um eine neue All-in-One Zahlungslösung zu schaffen, die auf dem drahtlosen Fernfeld-Ladesystem (FFWCS) von Voice Life basiert. Diese strategische Allianz mit Verge kombiniert die Smartphone-Funktionen von Voice Life (FFWCS) mit VergePAY, um ein Blockchain-basiertes System zu entwickeln, das Verge Currency (XVG) für den täglichen Gebrauch verwendet.Die Vertreter von Voice Life und Verge sind stolz darauf, ihre Anwendung und ihr System am 11. Januar 2021 auf der Consumer Electronics Show (CES), der größten Fachmesse für Unterhaltungselektronik der Welt, vorzustellen.Robert Smith, Gründer, Präsident und CEO von Voice Life, erklärte: "Der 'heilige Gral der Blockchain-Technologie' wird eine Echtzeitanwendung sein, deren Nutzen über die bloße Verbesserung von Finanztransaktionen hinausgeht. Wir glauben, dass wir mit Verge genau diese Anwendung entwickeln."Justin Vendetta, Gründer und Senior Software Engineer von Verge Currency: Der nächste Schritt hin zu einem Schlüsselelement der Vision von Verge ist ein auf Blockchain-Technologie basierendes System, das die Lücke zwischen Kryptowährung und lokalen Währungen schließt und eine revolutionäre neue Verwendung mit einer All-in-One-Zahlungslösung ermöglicht. Durch die Partnerschaft von Verge-Technologie und Voice Life haben wir unser Ziel erreicht, in einem einzigen System einen praktischen Anwendungsfall und einen Zahlungsprozess zu schaffen.Diese strategische Allianz mit Voice Life überbrückt die Kluft zwischen Kryptowährungen und lokalen Währungen und ermöglicht eine neue, weitreichende All-in-One Zahlungslösung. Deshalb haben wir uns entschieden, gemeinsam an dieser einzigartigen und besonderen Gelegenheit zu arbeiten.Voice Life Inc.Das Technologieunternehmen Voice Life Inc. wurde am 12. März 2015 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung, Integration und Anwendung einer drahtlosen Schnellladelösung für mobile Geräte. Der Entwickler bahnbrechender Spitzentechnologie, die auf einem Terahertz-basierten skalierbaren Netzwerk für das drahtlose Laden im Fernfeld beruht, arbeitet an der Verbesserung der Fähigkeit zum Aufladen, Aufrechterhalten der Nutzung und Verfügbarkeit von Smartphones und anderen elektronischer Produkte und Geräte.Verge Currency (XVG) ist eine dezentrale digitale Währung, die von einem Team von Freiwilligen mithilfe von VergePay weiterentwickelt wird. Verge basiert auf Bitcoin und fördert Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Eigenverantwortung der Community. Innerhalb von 5 Jahren hat sie sich zu einer globalen Währung entwickelt, die über alle Grenzen hinweg genutzt werden kann.Verwandte Links http://www.voicelife.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3020277-1&h=1663805564&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3020277-1%26h%3D416656100%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.voice-life.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.voice-life.com&a=http%3A%2F%2Fwww.voicelife.com), https://ces.vporoom.com/VoiceLife (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3020277-1&h=2552166785&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3020277-1%26h%3D1106720205%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fces.vporoom.com%252FVoiceLife%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fces.vporoom.com%252FVoiceLife&a=https%3A%2F%2Fces.vporoom.com%2FVoiceLife), http://www.vergecurrency.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3020277-1&h=60172392&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3020277-1%26h%3D1335187637%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vergecurrency.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vergecurrency.com&a=http%3A%2F%2Fwww.vergecurrency.com)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1390403/Voice_Life_Charges_into_the_Future.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3020277-1&h=2854898776&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3020277-1%26h%3D951988402%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1390403%252FVoice_Life_Charges_into_the_Future.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1390403%252FVoice_Life_Charges_into_the_Future.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1390403%2FVoice_Life_Charges_into_the_Future.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1390405/Voice_Life_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3020277-1&h=756334873&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3020277-1%26h%3D3288502635%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1390405%252FVoice_Life_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1390405%252FVoice_Life_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1390405%2FVoice_Life_Logo.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1390404/Verge_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3020277-1&h=3806761580&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3020277-1%26h%3D2306236040%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1390404%252FVerge_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1390404%252FVerge_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1390404%2FVerge_Logo.jpg)Pressekontakt:Kontakt Voice Life: Public Relations Mike Smith(888) 502-2338PR@voice-life.comKontakt Verge Currency: Öffentlichkeitsarbeit Mark Wittenbergmark@vergecurrency.comOriginal-Content von: Voice Life Inc., übermittelt durch news aktuell