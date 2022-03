Voice Life führt den Bruchteilseigentum an einer bahnbrechenden Technologie ein

Dubai, Vae, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) -Ein F-NFT, das Träume wahr werden lässtHatten Sie schon einmal einen Traum, der so mächtig, so entscheidend für Ihre Ziele und Ihre Bestrebungen war, dass Sie alles tun würden, um ihn zu verwirklichen?Der Traum des CEO von Voice Life war es, eine sichere, saubere, kontinuierliche und grenzenlose Stromversorgung für eine Vielzahl von elektronischen Geräten bereitzustellen. Robert Smith, der CEO von Voice Life, hat seinen Traum verwirklicht, indem er ein Blockchain-Netzwerk und einen Transceiver mit kontinuierlicher, drahtloser und skalierbarer Leistung entwickelt hat. Voice Life hat nun einen neuen Weg gefunden, ein revolutionäres neues Produkt zur gemeinsamen Nutzung von Vermögenswerten in Form eines Fractional Non-Fungible Token, auch bekannt als F-NFT, mit allen zu teilen.Die Technologie hinter diesen F-NFTs hat es uns ermöglicht, das geistige Eigentum von Voice Life auf der Blockchain zu speichern und das Eigentum daran mit den F-NFT-Besitzern zu teilen, und das alles innerhalb des Binance BNB Chain Ecosystems.Das F-NFT-Produkt von Voice Life ist die Tokenisierung des geistigen Eigentums von Voice Life, die ein völlig neues Instrument zur Erzielung eines passiven Einkommens für die F-NFT-Inhaber und gleichzeitig zur Generierung von Einnahmen für Voice Life darstellt. Dieses einzigartige Produkt wird den F-NFT-Inhabern neue Vielfalt, Sicherheit, Stabilität und Liquidität bringen.Am 28. März 2022 wird Voice Life Inc. auf der größten Krypto-Veranstaltung des Jahres, der Binance Blockchain Week in Dubai (VAE), den Start eines öffentlichen F-NFT-Verkaufs auf der Binance NFT-Premium-Plattform bekannt geben. Dieser öffentliche Verkauf eines Teils des geistigen Eigentums von Voice Life wird aus 3 Runden mit insgesamt 4350 F-NFTs bestehen. In der ersten Runde werden wir nur 350 F-NFTs einem weltweiten Publikum zu einem ermäßigten Preis von 3500 $ pro F-NFT anbieten. Der Preis für jede F-NFT in der zweiten Runde beträgt 4000 $ und der Preis für jede F-NFT in der dritten Runde beträgt 5000 $Die Vorteile des F-NFT von Voice Life:Unser geistiges Eigentum wurde durch die Erteilung von Patenten in Ländern auf der ganzen Welt validiert und authentifiziert.1) Der Eigentümer von F-NFT besitzt einen Teil des geistigen Eigentums von Voice Life und kann die erteilten US-Patente und zahlreiche internationale Patente zu Geld machen.2) Die F-NFT-Besitzer werden Bruchteilseigentümer an allen künftigen internationalen Patenten sein, die von diesen erteilten US-Patenten abgeleitet sind.3) F-NFT-Besitzer erhalten bis zu 20 Jahre lang ein passives Einkommen aus Produktlizenzen.4) F-NFT-Besitzer erhalten ein passives Einkommen aus jeder verkauften Lizenz.5) F-NFT-Besitzer erhalten Zugang zu unserer eigenen F-NFT-Plattform, die ihnen Liquidität für den Handel, den Verkauf und die Nutzung des zukünftigen Wachstums und der Monetarisierung der Anlageklasse Voice Life IP bietet.Wie funktioniert das Ganze?Non-Fungible Token (NFT) ist eine einzigartige Einheit von Daten, die auf einer Blockchain gespeichert ist. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften kann ein NFT weder ersetzt noch ausgetauscht werden und dient als sicherster Eigentumsnachweis. Traditionell haben NFTs digitale Kunst, Sportmemorabilien und sogar ikonische Tweets dargestellt. Voice Lifes Anpassung eines NFT an das geistige Eigentum, unser F-NFT, basiert jedoch auf einem Bruchteil des Eigentums an seiner bahnbrechenden drahtlosen Energietechnologie.Das Voice Life F-NFT bietet außerdem zusätzliche Sicherheitsvorteile, ein einzigartiges holografisches Eigentumszertifikat und eine eindeutige Kennung. Darüber hinaus bauen wir unsere eigene F-NFT-Plattform auf, die für Innovatoren, Unternehmen und andere interessierte Teilnehmer von Nutzen sein wird.Informationen zu Voice Life:Voice Life wurde 2015 gegründet und ist ein Technologieunternehmen im Entwicklungsstadium, das ein skalierbares Netzwerk und einen Transceiver für die kontinuierliche drahtlose Stromversorgung über die Blockchain aufbaut und weiterentwickelt, um den Weg für die sichere, saubere, kontinuierliche und unbegrenzte Aufladung der elektronischen Geräte von morgen zu ebnen.Website: http://voicelife.io (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3479011-1&h=2682831345&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3479011-1%26h%3D2447537350%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fvoicelife.io%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fvoicelife.io&a=http%3A%2F%2Fvoicelife.io)Video: https://www.youtube.com/watch?v=UNqwswYmLck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3479011-1&h=94580982&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3479011-1%26h%3D364277677%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DUNqwswYmLck%26a%3Dwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DUNqwswYmLck&a=www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUNqwswYmLck)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770360/Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3479011-1&h=3693271702&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3479011-1%26h%3D3366440639%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1770360%252FLogo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1770360%252FLogo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1770360%2FLogo.jpg) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1770361/Patents_Visual.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3479011-1&h=4207338348&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3479011-1%26h%3D1657386421%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1770361%252FPatents_Visual.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1770361%252FPatents_Visual.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1770361%2FPatents_Visual.jpg) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1770362/Technology.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3479011-1&h=1722563122&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3479011-1%26h%3D206700652%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1770362%252FTechnology.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1770362%252FTechnology.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1770362%2FTechnology.jpg)Pressekontakt:Bei PR-Anfragen wenden Sie sich bitte an Voice Life Inc.,Robert Smith (roberts@voicelife.io),+1 888-502-2338Original-Content von: Voice Life Inc., übermittelt durch news aktuell