Vogelkollisionen zuverlässig vermindern - Anforderungen an die Erprobung technischer Systeme (FOTO)

Berlin (ots) -Der Einsatz technischer Systeme zur Verminderung vonVogelkollisionen an Windenergieanlagen wird derzeit intensivdiskutiert. Das "Anforderungsprofil" - die neue KNE-Publikation"Anforderungen an eine fachlich valide Erprobung von technischenSystemen zur bedarfsgerechten Betriebsregulierung vonWindenergieanlagen" - bietet eine Orientierung für die Durchführungvon Systemerprobungen, um Neutralität und Qualität der Ergebnisse zusichern.Wird im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens für einen Windpark einerhöhtes Kollisionsrisiko für Vögel festgestellt, sind Maßnahmenangezeigt, die das Tötungsrisiko unter die Signifikanzschwellesenken. Das bedeutet zumeist: Die Meidung von Standorten mit hoherFlugaktivität, die Aufwertung von Brut- und Nahrungshabitaten ingroßer Entfernung zum Windpark, die unattraktive Gestaltung desMastfußes und pauschale Abschaltungen zu Zeiten mit hoherFlugaktivität. Da konfliktarme Flächen immer knapper werden, sindverlässliche Lösungsansätze gefragt, um negative Auswirkungen aufwindenergiesensible Arten wirksam zu vermindern.Detektionssysteme auf dem Prüfstand - das AnforderungsprofilEin Lösungsansatz sind technische Systeme zur automatisiertenVogelerkennung (kurz: Detektionssysteme), die mit einerbedarfsgerechten Abschaltung gekoppelt sind. In der deutschenGenehmigungspraxis finden sie aktuell keine breite Anwendung. Ob dieDetektionssysteme hinreichend leistungsfähig und zuverlässig sind, umdas Kollisionsrisiko unter die Signifikanzschwelle senken zu können,wurde noch nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht. Betreiber,Behörden und Verbände haben gleichermaßen ein dringendes Interesse,Klarheit über die Wirksamkeit und die Einsatzmöglichkeiten derDetektionssysteme zu gewinnen.Mit dem Anforderungsprofil leistet das KNE, mit Unterstützungexterner Fachexperten und Fachexpertinnen, hierzu einen Beitrag. Esbietet eine fachliche Orientierung für die Durchführungbetreiberinitiierter Erprobungen von Vogel-Detektionssystemen.Denn nur fundierte und verlässliche Ergebnisse ermöglichen dieEinschätzung, ob sie als wirksame Verminderungsmaßnahme geeignet undsinnvolle Anwendungen möglich sind. In den Erprobungsfällen, in denendas KNE als "neutrale Instanz und Wissensträger" einbezogen ist,dient das Anforderungsprofil als Grundlage der Beratung.- Das Anforderungsprofil "Anforderungen an eine fachlich valideErprobung von technischen Systemen zur bedarfsgerechtenBetriebsregulierung von Windenergieanlagen" finden Sie hier auf derKNE-Internetseite:https://bit.ly/2uJUnvx- Sie wollen mehr über den aktuellen Wissensstand zum ThemaDetektionssysteme wissen und mit Akteuren aus der Praxisdiskutieren? Dann melden Sie sich zur KNE-Fachkonferenz am 15. und16. Mai in Kassel an. Weitere Informationen finden Sie unter:http://ots.de/8GZYYN- Das KNE erstellt regelmäßig Dokumente für den Wissenstransfer,unter anderem Steckbriefe, Synopsen und Dossiers. Diese werden aufder KNE Internetseite Auf einen Blick veröffentlicht:http://ots.de/O0NRcKPressekontakt:Anke OrtmannKompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende gGmbHT.: +49 30 7673738-12Email: presse@naturschutz-energiwende.dehttps://www.naturschutz-energiewende.deOriginal-Content von: Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH, übermittelt durch news aktuell