Vogelgrippe: Prävention hat oberste Priorität - ZDG und FLI stellen gemeinsame Biosicherheits-Checkliste vor

Berlin (ots) - Das derzeitige Vogelgrippe-Geschehen bei Wildvögelnund in Nutztierbeständen hat durch die besondere Aggressivität desaktuellen Virustyps ein nie zuvor erreichtes Ausmaß angenommen. Daherhaben der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) unddas Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) die bisherigen, langbewährtenBiosicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung des Eintrags der AviärenInfluenza in Geflügelbestände gemeinsam weiterentwickelt: "Auf Basisder aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse der Epidemiologen desFLI und unserer Erfahrungen aus der Praxis haben wir erstmals inDeutschland eine derart umfangreiche Checkliste mit allenbiosicherheitsrelevanten Aspekten zusammengestellt", hebtZDG-Präsident Friedrich-Otto Ripke die Bedeutung der Checkliste undvor allem den Schulterschluss zwischen Wissenschaft und Praxishervor. "Gemeinsam haben wir eine optimale Hilfestellung fürGeflügelhalter auf den Weg gebracht, um die Tierbestände zukünftignoch besser vor einem Eintrag des Aviären Influenzavirus zuschützen." Eine effektive Prävention in Form einer konsequentenUmsetzung von Biosicherheitsmaßnahmen in den Betriebsabläufen istessentiell, um das Risiko eines Eintrags des Virus in die Ställebestmöglich zu minimieren.Kontinuierliche Überprüfung bereits ergriffener Maßnahmen aufBasis der ChecklisteDie Checkliste dient geflügelhaltenden Betrieben als Basis für diePlanung und Durchführung ihrer spezifischen Biosicherheitsmaßnahmenin den Produktions- und Logistikzonen sowie dem allgemeinenBetriebsgelände. "Mit der Checkliste können alle Geflügelhalter ihrebereits ergriffenen Maßnahmen noch einmal kritisch überprüfen undgegebenenfalls effektiv ergänzen", fügt FLI-Präsident Prof. Dr. Dr.h.c. Thomas C. Mettenleiter hinzu. "Soweit es diebetriebsspezifischen Gegebenheiten zulassen, empfehlen wir allenBetrieben, so viele Aspekte wie möglich aus der Checkliste konsequentumzusetzen."Die Checkliste zur Vermeidung der Einschleppung der hochpathogenenAviären Influenza (Geflügelpest) steht unter www.zdg-online.de undwww.fli.de zum Download zur Verfügung.