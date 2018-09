Voestalpine: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Jens Becker, dass es bei Voestalpine nicht unbedingt überzeugend aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 18.09.2018 um 17:50 Uhr notierte die Voestalpine-Aktie an ihrer Heimatbörse Vienna im Segment „Stahl“ bei 37,08 EUR. Die Entwicklung! In den sozialen Medien häuften sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.