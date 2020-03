Voestalpine: Drastische Mittel!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Die Corona-Krise hat auch beim österreichischen Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine merklich Spuren hinterlassen – im Unternehmen selbst und auch an der Börse. Rund vierzig Prozent hat die Voestalpine-Aktie im zurückliegenden Monat an Wert verloren. Am Dienstag jedoch ging es bis zum Nachmittag wieder um rund sechs Prozent aufwärts auf wieder mehr als 14 Euro. Dennoch denkt der weltweit tätige Konzern mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



