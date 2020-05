Voestalpine-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Die Voestalpine-Aktie hat im Zuge der Covid-19-Pandemie starke Einbußen hinnehmen müssen. Mit Verlusten von fast 44 Prozent traf es den österreichischen Technologie- und Industriekonzern aber nicht ganz so stark wie den wichtigsten österreichischen Aktienindex ATX, der sogar um mehr als 48 Prozent einbrach. In einem anziehenden Gesamtmarkt konnte sich die Aktie in der Folge wieder erholen, allerdings vermochten die Anleger den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



