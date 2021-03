Voestalpine: Die Aktie kämpft sich zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Anfang Januar kam es bei der Voestalpine Aktie zu einem neuen Allzeittief bei knapp 12 Euro. Die Linie des RSI bewegte sich unterhalb der unteren Zonenbegrenzung in den überverkauften Bereich. Von dort an scheint es so, als würden sich die Anleger fortlaufend weiter in das Unternehmen einkaufen. Das gestiegene Handelsvolumen bestätigt das zurückkommende Interesse an der Voestalpine Aktie.