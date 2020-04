Voestalpine Aktie: An hartem Widerstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Voestalpine Aktie | ISIN:AT0000937503 | WKN:897200

Vom Tief im März dieses Jahres konnten die Bullen den Aktienkurs um etwas über 50 % nach Norden befördern. Doch aktuell klopf das Wertpapier von unten an die rund 20,00 Euro Marke an. Da es sich hierbei um das 2019 Tief handelt, kann man von einem relevanten Widerstand sprechen, welcher nicht so leicht aufgelöst werden dürfte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



