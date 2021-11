Voestalpine-Aktie: Wohin geht es?

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Das Unternehmen Voestalpine legt momentan einen größeren Entwicklungsfokus auf die Bereiche Mobilität und Energie. Dort möchte man sich in Zukunft mehr für die Klimawende einsetzen. So sollen bis zum Jahre 2030 rund 30 % CO2 im Konzern eingespart werden. Auch in anderer Hinsicht scheint das Unternehmen momentan eine gute Entwicklung vorzuweisen.

Das Umsatzwachstum im 1. Halbjahr 2021/22 betrug 37,8% (7 Mrd. Euro).



