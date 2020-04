Voestalpine Aktie: War das ein gutes Timing?

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Ob das ein so gutes Timing war? Noch vor wenigen Wochen teilte Voestalpine mit, sich über die Tochter voestalpine Böhler Welding (laut eigenen Angaben führend „im Bereich Schweißtechnik“) an einem italienischen Schweißmaschinen-Produzenten namens Selco s.r.l. beteiligt zu haben. Und dann schlug die Coronavirus-Pandemie zu. Dazu teilte Voestalpine mit, dass die „Nachfrage in den wichtigsten Kundensegmenten“ innerhalb „weniger Tage eingebrochen“ ist. Man ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



