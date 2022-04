Voestalpine-Aktie: Volle Kanne Wasserstoff!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Auch der österreichische Stahlkonzern Voestalpine will in den nächsten Jahren und Jahrzehnten seine Klimabilanz einschneidend verbessern. Wie bei anderen Stahlproduzenten soll dabei der Wasserstoff eine tragende Rolle spielen. Am Mittwoch hat der Konzern nun ein Update zu einer Wasserstoffstrategie veröffentlicht. Demnach testet Voestalpine an seinem Standort in Donawitz (Steiermark) derzeit den Einsatz von Wasserstoffplasma für eine CO2-neutrale Stahlherstellung. Man sei… Hier weiterlesen