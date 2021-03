Voestalpine-Aktie: Stahlwerk neu oder was?

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Mit einer Notierung von nicht ganz 35 Euro in Wien hat die Voestalpine-Aktie inzwischen die Verluste von 2018 bis zum Tiefpunkt der Corona-Krise rund zur Hälfte wieder gutgemacht. Langfristige Engagement in das Papier ist damit zufrieden. Das kurzfristige Trading bestimmen Schwankungen. Hier begegnet der konsolidierende Stahlmarkt den längst nicht manifestierten Konjunkturerwartungen. Wie steht Voestalpine also da?

Schweigen in den Bergen

Der erste Stahlwerksneubau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung