Voestalpine-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Die Voestalpine-Aktie befindet sich seit dem pandemiebedingten Börsencrash in einer Erholungsbewegung, die sich in der Zwischenzeit zu einem veritablen Aufwärtstrend entwickelt hat – höhere Hochs folgen auf höhere Tiefs. In den letzten Tagen wurde der Erholungszyklus gekrönt, denn der Aktie gelang die Rückeroberung des Vorkrisenniveaus. Aus wirtschaftlicher Sicht hofft das Unternehmen die Talsohle durchschritten zu haben. Die Zahlen des vergangenen Quartals ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung