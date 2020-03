Voestalpine Aktie: Ob das eine gute Idee ist?

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Ob das eine gute Idee ist, in diesen Zeiten – Stichwort Corona-Virus – in Italien in ein Industrieunternehmen zu investieren? Kurzfristig gibt es da wahrscheinlich Probleme, alleine wegen der Logistik. Doch wer weiß, vielleicht zahlt sich das mittel- bis langfristig aus, wenn sich die Lage beruhigt hat? Aktuell könnte das Voestalpine Management solche Überlegungen haben. Denn diesen Monat teilte Voestalpine mit, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



