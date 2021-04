Voestalpine-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Die Aktie des österreichischen Industriekonzerns Voestalpine wandert weiter wie an einer Schnur gezogen nach oben. Seit der zweiten Märzhälfte 2020 befindet sich das Papier in einem Aufwärtstrend. In der vergangenen Woche wurde beim Stand von 36,90 Euro ein neues 2-Jahres-Hoch markiert. Zuvor konnte mit dem 2017er-Tief bei 35,38 Euro ein wichtiger charttechnischer Widerstand aus dem Weg geräumt werden. Aktuell notiert der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



