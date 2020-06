Voestalpine Aktie: Ist das jetzt der Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Voestalpine Aktie: Wow, die Bullen haben es geschafft die abwärts gerichtete Trendlinie zu überwinden. Damit ist ein weiteres Zeichen für Stärke gesetzt. Doch reicht das? Es steht nun an die wichtige 200-Tagelinie zu nehmen und in Richtung des größeren Widerstands von ca. 25,00 Euro zu ziehen. Ist das geschafft, so stehen die Trendindikatoren sehr gut auf bullisch! Eine nachhaltige Trendwende wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



