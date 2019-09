Voestalpine Aktie: Immerhin!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Kein Zuckerschlecken war der Besitz der Voestalpine Aktie in den vorigen Monaten. Im Grunde ging es seit Anfang 2018 – also die Notierung zwischenzeitlich bei knapp 55 Euro stand – deutlich bergab. Am Freitag ging die Aktie in Wien mit 21,37 Euro ins Wochenende. Das war immerhin ein Tagesgewinn von 56 Cents oder rund 2,7%. Vielleicht gab da diese Neuigkeit von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



