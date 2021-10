Voestalpine-Aktie: Harte Aufgaben liegen vor den Bullen

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Im gestrigen Handel konnte die Voestalpine-Aktie in der Spitze auf ein Hoch bei 32,16 Euro vordringen. Es stellt nun für die Käufer den ersten Widerstand dar, den sie nachhaltig überwinden müssen, soll der am 6. Oktober auf dem Tief bei 30,28 Euro begonnene Anstieg auch in den kommenden Tagen weiter fortgesetzt werden. Das erste Ziel wäre dabei das Tief vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung