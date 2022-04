Voestalpine-Aktie: Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Die Aktie von Voestalpine war in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten. Die Papiere Stahl- und Technologiekonzerns mit Sitz in Linz, am 22. März noch mit mehr als 29 Euro bewertet, werden in Frankfurt aktuell bei nur noch 24,58 Euro gehandelt – ein Minus von 15 Prozent. Und klar, Voestalpine ist im Produktionsprozess auf Kohle angewiesen. Der durch die EU ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



