Voestalpine Aktie: Bullen halten Kurs stabil!

Voestalpine Aktie: Die Bullen sind gut dabei, so halten die den Aktienkurs stabil an der 200-Tagelinie. Damit baut sich nun Druck auf den Bereich um 21,00 Euro auf. Sollte der Bereich genommen werden, dann rückt die Zone um 25,00 Euro in den Fokus! Den GD200 zu nehmen, bedeutet auch, dass ein viel beachteter Indikator auf bullisch dreht.



