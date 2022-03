Voestalpine-Aktie: Abhängig von der Ukraine?

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Die Voestalpine-Aktie konnte sich in den letzten Wochen deutlich besser halten als viele andere Stahlkonzerne in aller Welt. Seit Jahresbeginn hat der österreichische Stahlkonzern „nur“ knapp 20 Prozent an Wert verloren. Ist die Voestalpine so unabhängig von Russland und der Ukraine?

Sind die Rohstofflieferungen gefährdet?

Mitnichten. Expertenschätzungen zufolge bezieht der Stahlkonzern aus der Alpenrepublik rund 30 Prozent seines für die Stahlproduktion benötigten Eisenerzes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung