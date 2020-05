Voestalpine-Aktie: Mit Abgaben geht es ins Wochenende!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Die Corona Krise scheint sich mehr und mehr zu verflüchtigen, nun kommen aber wieder geopolitische Risiken auf die Unternehmen zu. Durch das neue Sicherheitsgesetz in China wurde der Unmut des amerikanischen Präsidenten provoziert. Nun könnte es wieder zu einer Sanktionswelle kommen, die für die Aktienmärkte nur negativ sein können. Am Freitag gibt die Voestalpine Aktie deshalb wieder an Wert ab. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung