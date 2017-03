Völlig neues, zu Null Emissionen fähiges Londoner Taxi bis zum Äußersten im nördlichen Polarkreis getestet

Coventry, England (ots/PRNewswire) -Neue Bilder von der London Taxi Company (LTC) zeigen Teile desextremen Testprogramms, dem das brandneue elektrische schwarze Taxiunterzogen wird.Video - http://mma.prnewswire.com/media/475022/All_New_Zero_Emissions_Capable_London_Taxi.mp4(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/474604/London_Taxi_Company_electric_cab_of_the_future.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/474603/London_Taxi_Company_Cold_Weather.jpg )Die Tests werden zurzeit im unteren Bereich des nördlichenPolarkreises durchgeführt, um die Leistung des Fahrzeugs selbst unterden härtesten Bedingungen zu prüfen. In den kommenden Wochen werdendie Tests immer härter, bis das Taxi in riesigen Kühlschränken aufbis zu - 49 °C abgekühlt wird.Diese Prüfungen sollen garantieren, dass das Fahrzeug selbst beiwidrigsten Temperaturen immer starten, seine Leistung erbringen undseine klassenbeste batteriebetriebene Reichweite zurücklegen kann.Das neue Sortiment von Elektro-Taxis mit größerer Reichweite wirdauch ähnlichen Belastbarkeitstests in Umgebungen mit extremer Hitzeunterzogen, bevor es als verkaufsfähig erachtet wird.Quality Director Wolfram Liedtke erklärt: "Unser neues Taxi wirdmit zwei wichtigen Konstruktionsprinzipien im Sinn entwickelt -Qualität und Ausdauer, um den Bedürfnissen des anspruchsvollenBetriebszyklus der Taxis zu entsprechen. Wir haben vor, das Produktbald in Serienproduktion in unserer neuen Produktionsstätte in Ansty,in der Nähe von Coventry, herzustellen. Es wird zweifellos dasqualitativ hochwertigste und robusteste Produkt in den 98 Jahren desBestehens der London Taxi Company sein."Das Testprogramm dient auch dazu, die Qualität des Fahrer- undBeifahrererlebnisse unter extremen Bedingungen zu prüfen. Diesbedeutet, dass auch überprüft wird, ob die Heizung und Belüftung imFahrzeuginneren stets auf höchstem Niveau funktionieren - unabhängigdavon, wie bitterkalt oder drückend heiß es draußen ist.Auch das Fahrerlebnis wird geprüft - Bodenhaftung, Fahrbarkeit undSichtbarkeit werden bis zum Äußersten getestet. LTC-Ingenieurekönnen dann Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dassPassagiere und Fahrer unabhängig von den äußeren Bedingungen diebeste und komfortabelste Erfahrung haben.Steve McNamara, General Secretary bei Licensed Taxi DriversAssociation, kommentiert: "Dieses neue, saubere, moderne Fahrzeug des21. Jahrhunderts wird sicherstellen, dass die weltweit bestenTaxifahrer jetzt das beste Werkzeug für ihre Arbeit haben."Chris Gubbey, CEO der London Taxi Company, kommentiert: "Durchdiese extremen Tests demonstrieren wir, dass unser Fahrzeug ein Taxifür London und die ganze Welt ist, dass es leistungsfähig ist und injeder Stadt zu Hause sein wird."LTC will seine neue Anlage am 22. März 2017 in Betrieb nehmen, wasdurch eine Investition in Höhe von 300 Millionen Pfund von seinerMuttergesellschaft Geely ermöglicht wird.Pressekontakt:David OllierHead of Corporate Communications and Public Affairs - The London TaxiCompany+44 (0) 7966 389 656+44 024 7657 2113 dollier@london-taxis.co.ukWil BarberCorporate Communications Manager -The London Taxi Company+44 (0)7976 980 694+44 024 7657 2113wbarber@london-taxis.co.ukOriginal-Content von: London Taxi Company, übermittelt durch news aktuell